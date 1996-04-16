Туяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1996
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.11.1999
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.2002
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.01.2006
Дочь: Янданова Сарюна Баировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности