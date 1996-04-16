Туяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1996

Сын: Янданов Аралжин Баирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.11.1999

Сын: Янданов Ринчин Баирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.07.2002

Сын: Янданов Амгалан Баирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.01.2006

Дочь: Янданова Сарюна Баировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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