Цаплинова (Цаплинова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Цаплинова) Галина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1931

Дата смерти

16.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1931

Отец: Цаплинов Алексей Федотович

Мать: Цаплинова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
21.03.1960

Дочь: Полетаева Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов(чикмарнов) Иван Васильевич

Рождение ребёнка
03.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов(чикмарнов) Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаплинов(чикмарнов) Иван Васильевич

Смерть
16.09.2019
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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