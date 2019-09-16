Цаплинова (Цаплинова) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1931
Дата смерти16.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1931
Рождение ребёнка
21.03.1960
Дочь: Полетаева Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов(чикмарнов) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цаплинов(чикмарнов) Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.2019
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область