Губарева Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарева Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1953

Дата смерти

22.09.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

1926 г.р.

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1953

Отец: Губарев Василий Петрович

Мать: Хохлинова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
03.02.1977

Сын: Демьянец Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Демьянец Николай Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демьянец Николай Аркадьевич

Смерть
22.09.2021
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