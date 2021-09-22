Губарева Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1953
Дата смерти22.09.2021
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1953
Рождение ребёнка
03.02.1977
Сын: Демьянец Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Демьянец Николай Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демьянец Николай Аркадьевич
Смерть
22.09.2021