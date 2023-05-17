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Ермакова Любовь Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Ермаков Михаил

Мать: Ермакова Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
01.06.1940

Сын: Никонов Рудольф Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.09.1952

Сын: Ермаков Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.12.1955

Сын: Егоров Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Егоров Владимир Ильич

Рождение ребёнка
23.08.1957

Дочь: Егорова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Егоров Владимир Ильич

Рождение ребёнка
29.10.1960

Дочь: Ермакова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Егоров Владимир Ильич

Смерть
1984
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