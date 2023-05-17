Ермакова Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Ермаков Михаил
Рождение ребёнка
01.06.1940
Сын: Никонов Рудольф Алексеевич
Рождение ребёнка
16.09.1952
Сын: Ермаков Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.12.1955
Сын: Егоров Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Егоров Владимир Ильич
Рождение ребёнка
23.08.1957
Дочь: Егорова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Егоров Владимир Ильич
Рождение ребёнка
29.10.1960
Дочь: Ермакова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Егоров Владимир Ильич
Смерть
1984