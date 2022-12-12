Кузнецова (Кулекова) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кулекова) Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1931

Дата смерти

24.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1931

Отец: не указан

Мать: Кулекова Наталья

Рождение ребёнка
19.04.1958

Дочь: Клушина Галина Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1963

Сын: Кузнецов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович

Смерть
24.01.?
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