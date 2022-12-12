Кузнецова (Кулекова) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1931
Дата смерти24.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1931
Отец: не указан
Мать: Кулекова Наталья
Рождение ребёнка
19.04.1958
Дочь: Клушина Галина Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович
Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1963
Сын: Кузнецов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Иванович
Смерть
24.01.?