(Осинкин) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Осинкин) Евдокия Васильевна

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Место рождения

(ранее с. тарасово Сарапульский уезд Вятская губерния Российская империя)

Дата рождения

15.02.1912

Дата смерти

10.05.1913

Пол

Женский

Отец

Между 1881 и 1882 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1912

Отец: Осинкин Василий Алексеевич

Мать: Осинкин Анна Ионовна

(ранее с. тарасово Сарапульский уезд Вятская губерния Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.05.1913
(ранее с. Тарасово Сарапульский уезд Вятская губерния Российская империя)
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