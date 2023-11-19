Мартын Пахомов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Пахомий Аристархов
Мать: Евдокия Никонова
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Кирилловна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Зиновий Мартынов
Мать ребёнка: Феодосия Кирилловна
Исповедные ведомости 1856: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1727, стр. 991. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Смерть
Неизвестно