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Мартын Пахомов

Место рождения

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

1790 г.р.

Жена

Около 1926 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Пахомий Аристархов

Мать: Евдокия Никонова

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Кирилловна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Зиновий Мартынов

Мать ребёнка: Феодосия Кирилловна

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1856: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1727, стр. 991. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Смерть
Неизвестно

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