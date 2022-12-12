Мунц Munz Филипп Вильгельмович
Место рождения
Дата рождения01.12.1835
Дата смерти05.02.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1835
Бракосочетание
23.11.1854
Партизанское, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1864 ст.
Сын: Мунц Munz Александр Филиппович
Мать ребёнка: Мунц Munz Маргарета Якобовна
с. Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
65 1864 8 3 Alexander Münz Philipp Margarethe Schächtel Kamenka.
Смерть
05.02.1896
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.