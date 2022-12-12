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Мунц Munz Филипп Вильгельмович

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Место рождения

Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

01.12.1835

Дата смерти

05.02.1896

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1835

Отец: Мунц Munz Вильгельм Вильгельмович

Мать: Мунц Munz Сузанна Иосифовна

Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
23.11.1854

Жена: Мунц Munz Маргарета Якобовна

Партизанское, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1864 ст.

Сын: Мунц Munz Александр Филиппович

Мать ребёнка: Мунц Munz Маргарета Якобовна

с. Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
65 1864 8 3 Alexander Münz Philipp Margarethe Schächtel Kamenka.
Смерть
05.02.1896
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
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