Ванчиков Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1929
Дата смерти2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1953
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1953 по 1973
Место жительства
С 1973 по 2005
Смерть
2005