Ванчиков Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванчиков Владимир Алексеевич

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

03.03.1929

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
По 1953
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1953 по 1973
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1973 по 2005
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2005
Москва, город федерального значения Москва
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