Акинина (Гапеева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкинина (Гапеева) Мария

Акинина (Гапеева) Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1926

Дата смерти

24.09.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1949

Дочь: Плаксина Ольга

Отец ребёнка: Акинин Иван

Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акинин Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акинин Владимир

Отец ребёнка: Акинин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинин Иван

Смерть
24.09.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close