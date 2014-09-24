Акинина (Гапеева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1926
Дата смерти24.09.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1949
Дочь: Плаксина Ольга
Отец ребёнка: Акинин Иван
Лыткарино, Лыткарино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акинин Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акинин Владимир
Отец ребёнка: Акинин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинин Иван
Смерть
24.09.2014