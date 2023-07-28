Трубачева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубачева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

13.11.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения высислена исходя из записи о смерти в возрасте 58 лет Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубачев Дмитрий Алексеевич

Смерть
13.11.1906
В возрасте 58 лет Метрической книге Спасской Поршенской церкви

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