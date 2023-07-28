Трубачева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти13.11.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения высислена исходя из записи о смерти в возрасте 58 лет Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1906
В возрасте 58 лет Метрической книге Спасской Поршенской церкви