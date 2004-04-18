Рассадина Светлана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Алексей
Мать: Романова Зинаида
Рождение ребёнка
18.04.2004
Сын: Рассадин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Рассадин Михаил Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Данилов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Константин Викторович
Отец ребёнка: Данилов Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно