Рассадина Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассадина Светлана Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Алексей

Мать: Романова Зинаида

Рождение ребёнка
18.04.2004

Сын: Рассадин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Рассадин Михаил Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Роман Викторович

Отец ребёнка: Данилов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Константин Викторович

Отец ребёнка: Данилов Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Виктор Васильевич

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