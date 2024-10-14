Осипова Матрена Никифоровна
женский, родилась 1825
умерла 1889
Супруги
Осипов Акинф Максимович1825 г.р.
Дети
Осипов Филипп Акинфович1846 г.р.
(Осипова) Анна Акинфиевна1848 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Осипов Акинф Максимович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Осипова) Анна Акинфиевна
Отец ребёнка: Осипов Акинф Максимович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Осипова) Аграфена Акинфиевна
Отец ребёнка: Осипов Акинф Максимович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Осипов Акинф Максимович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Осипов Прокофий Акинфович
Отец ребёнка: Осипов Акинф Максимович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Осипова) Агафья Акинфиевна
Отец ребёнка: Осипов Акинф Максимович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Афонина) Прасковья Акинфиевна
Отец ребёнка: Осипов Акинф Максимович
Смерть
1889