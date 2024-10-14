Осипова Матрена Никифоровна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Осипова Матрена Никифоровна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1825

умерла 1889

Супруги
Осипов Акинф Максимович1825 г.р.
Дети
Осипов Филипп Акинфович1846 г.р.
(Осипова) Анна Акинфиевна1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Акинф Максимович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Осипов Филипп Акинфович

Отец ребёнка: Осипов Акинф Максимович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Осипова) Анна Акинфиевна

Отец ребёнка: Осипов Акинф Максимович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Осипова) Аграфена Акинфиевна

Отец ребёнка: Осипов Акинф Максимович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Осипов Иван Акинфович

Отец ребёнка: Осипов Акинф Максимович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Осипов Прокофий Акинфович

Отец ребёнка: Осипов Акинф Максимович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Осипова) Агафья Акинфиевна

Отец ребёнка: Осипов Акинф Максимович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Афонина) Прасковья Акинфиевна

Отец ребёнка: Осипов Акинф Максимович

Смерть
1889

Причина смерти: горячка

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