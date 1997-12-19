(Тяжельникова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тяжельникова) Анна Александровна

Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

19.12.1997

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1997

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

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