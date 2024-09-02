Сытова Евфимия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сытов Степан Семенов
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1874
Дочь: Субботина (Сытова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Сытов Степан Семенов
Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно