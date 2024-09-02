Сытова Евфимия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сытова Евфимия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сытов Степан Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1874

Дочь: Субботина (Сытова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Сытов Степан Семенов

Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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