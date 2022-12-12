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Анна Петровна

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Место рождения

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Петр Ерофеевич

Мать: Елена Евстратовна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
17.07.1761

Муж: Афанасий Козмич

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Козмич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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