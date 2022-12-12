Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Петр Ерофеевич
Мать: Елена Евстратовна
Бракосочетание
17.07.1761
Муж: Афанасий Козмич
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно