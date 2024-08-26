Немтинова (Ломакина) Евдокия Григорьевна
Место рожденияУваровский район, с. Нижний Шибряй, Тамбовская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ломакин Григорий
Мать: Ломакина Анна Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немтинов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немтинова ?
Отец ребёнка: Немтинов ?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1953
Сын: Немтинов Анатолий
Отец ребёнка: Немтинов ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Старость