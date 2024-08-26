Немтинова (Ломакина) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немтинова (Ломакина) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Уваровский район, с. Нижний Шибряй, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ломакин Григорий

Мать: Ломакина Анна Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немтинов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немтинова ?

Отец ребёнка: Немтинов ?

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1953

Сын: Немтинов Анатолий

Отец ребёнка: Немтинов ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Старость

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