Коротаев Афанасий Иванович 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коротаев Афанасий Иванович

Место рождения

Кадилово, Карагайский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

1846 г.р.
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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Коротаев Иван Максимович

Мать: не указана

Кадилово, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротаева (Черемных) Устинья Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коротаева (Черемных) Устинья Савельевна

Рождение ребёнка
18.07.1846 ст.

Дочь: Коротаева Параскева Афонасьевна

Мать ребёнка: Коротаева (Черемных) Устинья Савельевна

Кадилово, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Пермская губерния, Оханский уезд, Шерьинская волость
Рождение ребёнка
1849 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коротаева (Черемных) Устинья Савельевна

Кадилово, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коротаева (Черемных) Устинья Савельевна

Кадилово, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коротаева (Черемных) Устинья Савельевна

Кадилово, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
?.02.1858

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коротаева (Черемных) Устинья Савельевна

Кадилово, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1878 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коротаева (Черемных) Устинья Савельевна

Бияваш, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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