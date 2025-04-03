Коротаев Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Коротаев Иван Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1846 ст.
Дочь: Коротаева Параскева Афонасьевна
Мать ребёнка: Коротаева (Черемных) Устинья Савельевна
Пермская губерния, Оханский уезд, Шерьинская волость
Рождение ребёнка
1849 ст.
Рождение ребёнка
1853
Рождение ребёнка
1857
Рождение ребёнка
?.02.1858
Рождение ребёнка
1878 ст.
Бияваш, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно