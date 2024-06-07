Дресвяникова (Сунцова) Екатерина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяникова (Сунцова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Дресвяников Ермил Гавриилович

Отец ребёнка: Дресвяников Гаврило Микулович

Смерть
Неизвестно

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