Дресвяникова (Сунцова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1744
Сын: Дресвяников Ермил Гавриилович
Отец ребёнка: Дресвяников Гаврило Микулович
Смерть
Неизвестно