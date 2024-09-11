Гридина Пелагия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридина Пелагия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.
1769 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

3-я жена Михея Гридина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смутин Иван Игнатов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Смутин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Смутин Иван Игнатов

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1813

Муж: Гридин Михей Романов

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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