Гридина Пелагия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
3-я жена Михея Гридина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смутин Иван Игнатов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Смутин Андрей Иванов
Отец ребёнка: Смутин Иван Игнатов
Бракосочетание
1813
Муж: Гридин Михей Романов
Смерть
Неизвестно