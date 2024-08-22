Теплякова (Илларионова) Вера Васильевна
Место рождениясовхоз Абдулинский Оренбургской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илларионов Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тепляков Василий Петрович
Отец ребёнка: Тепляков Петр Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тепляков Николай Петрович
Отец ребёнка: Тепляков Петр Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тепляков Петр Харитонович
Смерть
Неизвестно