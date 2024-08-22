Теплякова (Илларионова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплякова (Илларионова) Вера Васильевна

Место рождения

совхоз Абдулинский Оренбургской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илларионов Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тепляков Василий Петрович

Отец ребёнка: Тепляков Петр Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тепляков Петр Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тепляков Николай Петрович

Отец ребёнка: Тепляков Петр Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тепляков Иван Петрович

Отец ребёнка: Тепляков Петр Харитонович

Смерть
Неизвестно

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