Юсупова (Зайнагабдинова) Маймуна Хакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова (Зайнагабдинова) Маймуна Хакимовна

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1913

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Зайнагабдинов Хаким Самигуллович

Мать: Зайнагабдинова (Мухаметзянова) Нуржиган

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Насрулла Гайнуллович

Рождение ребёнка
06.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Насрулла Гайнуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Насрулла Гайнуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Насрулла Гайнуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1997
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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