Юсупова (Зайнагабдинова) Маймуна Хакимовна
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1913
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
06.02.1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1942
Смерть
1997
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно