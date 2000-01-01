Есаков Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Есаков Пётр Ларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Есаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Есаков Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1817 ст.
Сын: Есаков Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1823 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1828 ст.
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колосова Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно