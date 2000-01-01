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Есаков Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Есаков Пётр Ларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Есаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Есаков Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Есаков Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1817 ст.

Сын: Есаков Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1823 ст.

Сын: Есаков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1828 ст.

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колосова Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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