Железнов Диомид
Место рождения
Дата рождения09.08.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1831
Отец: Железнов Григорий
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Железнова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Железнов Петр
Мать ребёнка: Железнова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Железнов Иван
Мать ребёнка: Железнова Федосья
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Железнов Павел
Мать ребёнка: Железнова Федосья
Рождение ребёнка
1874
Сын: Железнов Михаил
Мать ребёнка: Железнова Федосья
Смерть
Неизвестно