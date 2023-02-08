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Железнов Диомид

Место рождения

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

09.08.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Жена

Около 1835 г.р.

Дети

Около 1857 г.р.
Около 1862 г.р.
Около 1868 г.р.
1874 г.р.

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1831

Отец: Железнов Григорий

Мать: Анна

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Федосья

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Железнов Петр

Мать ребёнка: Железнова Федосья

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Железнов Иван

Мать ребёнка: Железнова Федосья

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Железнов Павел

Мать ребёнка: Железнова Федосья

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Железнов Михаил

Мать ребёнка: Железнова Федосья

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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