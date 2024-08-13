Сидоров Сидоркин Максим Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сидорова Сидоркина Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Сидоркин Василий Максимович
Мать ребёнка: Сидорова Сидоркина Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно