Сидоров Сидоркин Максим Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Сидоркин Максим Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Филипп Филиппович

Мать: Сидорова Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Федор Максимович

Мать ребёнка: Сидорова Сидоркина Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Сидоркин Василий Максимович

Мать ребёнка: Сидорова Сидоркина Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Сидоркина Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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