Воробьёв Егор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьёв Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Воробьёва Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Воробьёв Александр Егорович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Воробьёв Владимир Егорович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Воробьёва Галина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно