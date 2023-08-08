Воробьёв Егор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Егор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Александр Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Воробьёва Анна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Воробьёв Александр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Воробьёв Владимир Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Воробьёва Галина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Фёдор Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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