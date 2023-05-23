Утропов Артамон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Утропов Григорий
Рождение ребёнка
1863
Сын: Утропов Иван
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
1870
Сын: Утропов Афонасий
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
20.03.1875
Сын: Утропов Гавриил
Мать ребёнка: Степанида
Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
01.06.1879
Сын: Утропов Игнатий
Мать ребёнка: Степанида
Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
26.02.1882
Сын: Утропов Василий
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
08.02.1887
Сын: Утропов Никифор
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Негодина Ефимия
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Персиянова Матрона
Мать ребёнка: Степанида
Смерть
Неизвестно