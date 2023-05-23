Утропов Артамон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утропов Артамон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Утропов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Утропов Иван

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
1870

Сын: Утропов Афонасий

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
20.03.1875

Сын: Утропов Гавриил

Мать ребёнка: Степанида

Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
01.06.1879

Сын: Утропов Игнатий

Мать ребёнка: Степанида

Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
26.02.1882

Сын: Утропов Василий

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
08.02.1887

Сын: Утропов Никифор

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Негодина Ефимия

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Персиянова Матрона

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Степанида

Смерть
Неизвестно
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