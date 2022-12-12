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(Инякина) Мария Егоровна

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Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

30.01.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1890 г.р.

Мать

До 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1906 ст.

Отец: Инякин Егор Алексеевич

Мать: Инякина Евдокия Леонтьевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 2. Д. 1666. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей... Показать все
Смерть
Неизвестно
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