Рачков Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения17.11.1937
Дата смерти04.02.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1937
Бракосочетание
02.11.1962
Жена: Рачкова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1963
Сын: Рачков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Рачкова Зинаида Ивановна
А паспорте написано Россия, Калужская область, Сухиничского р-на, Шалово
Рождение ребёнка
01.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рачкова Зинаида Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
04.02.1999
Похороны
Неизвестно
Дерюзино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Возраст: 61 год Кладбище: Дерюзино (старое) Статус: Родственое Номер сектора места захоронения: 1 Номер ряда места захоронения: 9 Номер места захоронения: 2