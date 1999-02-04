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Рачков Владимир Александрович

Место рождения

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

17.11.1937

Дата смерти

04.02.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1937

Отец: Рачков Александр Дмитриевич

Мать: Рачкова Вера Семеновна

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
02.11.1962

Жена: Рачкова Зинаида Ивановна

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1963

Сын: Рачков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Рачкова Зинаида Ивановна

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
А паспорте написано Россия, Калужская область, Сухиничского р-на, Шалово
Рождение ребёнка
01.01.1965

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Мать ребёнка: Рачкова Зинаида Ивановна

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Место жительства
Неизвестно
Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
04.02.1999
Похороны
Неизвестно
Дерюзино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Возраст: 61 год Кладбище: Дерюзино (старое) Статус: Родственое Номер сектора места захоронения: 1 Номер ряда места захоронения: 9 Номер места захоронения: 2
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