Шпетный Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1940
Дата смерти18.02.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1940
Рождение ребёнка
29.04.1967
Дочь: Верхошанская-Шпетная Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Головина-Шпетная Тамара Алексеевна
с. Новокаменка. Алтайский край
Рождение ребёнка
14.04.1971
Сын: Шпетный Александр Владимирович
Рождение ребёнка
23.05.1976
Сын: Шпетных Евгений Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никипелова Нина
Смерть
18.02.1990