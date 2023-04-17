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Шпетный Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1940

Дата смерти

18.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1940

Отец: Шпетный Федор Иванович

Мать: Гайдобрус-Шпетная Александра Федоровна

Рождение ребёнка
29.04.1967

Дочь: Верхошанская-Шпетная Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Головина-Шпетная Тамара Алексеевна

с. Новокаменка. Алтайский край
Рождение ребёнка
14.04.1971

Сын: Шпетный Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1976

Сын: Шпетных Евгений Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никипелова Нина

Смерть
18.02.1990
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