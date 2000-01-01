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Настасья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Первоначальная информация из X ревизской сказки Благовещенского завода, запись 356 http://basharchive.ru/census/reviz/42132/#photo-167
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ирина Куприяновна

Отец ребёнка: Остахов Куприян Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Иван

Отец ребёнка: Остахов Куприян Лаврентьевич

Первоначальная информация из X ревизской сказки Благовещенского завода, запись 356 http://basharchive.ru/census/reviz/42132/#photo-167
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Зорина Авдотья (она же Евдокия) Куприяновна

Отец ребёнка: Остахов Куприян Лаврентьевич

Первоначальная информация из X ревизской сказки Благовещенского завода, запись 356 http://basharchive.ru/census/reviz/42132/#photo-167
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Екатерина Куприяновна

Отец ребёнка: Остахов Куприян Лаврентьевич

Первоначальная информация из X ревизской сказки Благовещенского завода, запись 356 http://basharchive.ru/census/reviz/42132/#photo-167
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Марья Куприяновна

Отец ребёнка: Остахов Куприян Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остахов Куприян Лаврентьевич

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