Салахутдинова Гузель Мансуровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1968
Рождение ребёнка
18.01.1990
Дочь: Шиверова Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Шиверов Владимир Револенович
Рождение ребёнка
17.01.1993
Сын: Шиверов Максим Владимирович
Отец ребёнка: Шиверов Владимир Револенович
Рождение ребёнка
10.06.1997
Дочь: Шиверова Валерия Владимировна
Отец ребёнка: Шиверов Владимир Револенович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно