Салахутдинова Гузель Мансуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салахутдинова Гузель Мансуровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1968

Отец: Салахутдинов Мансур Тимерянович

Мать: Салахутдинова Лина Нургазизовна

Рождение ребёнка
18.01.1990

Дочь: Шиверова Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Шиверов Владимир Револенович

Рождение ребёнка
17.01.1993

Сын: Шиверов Максим Владимирович

Отец ребёнка: Шиверов Владимир Револенович

Рождение ребёнка
10.06.1997

Дочь: Шиверова Валерия Владимировна

Отец ребёнка: Шиверов Владимир Револенович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиверов Владимир Револенович

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