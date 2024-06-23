Чепурнова (Максимова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепурнова (Максимова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1933

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1933

Отец: не указан

Мать: Максимова Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепурнов Валентин

Рождение ребёнка
10.09.1957

Дочь: Петрова (Максимова) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.08.1964

Сын: Чепупнов Михаил Валентинович

Отец ребёнка: Чепурнов Валентин

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