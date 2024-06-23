Чепурнова (Максимова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1933
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чепурнов Валентин
Рождение ребёнка
10.09.1957
Дочь: Петрова (Максимова) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.08.1964
Сын: Чепупнов Михаил Валентинович
Отец ребёнка: Чепурнов Валентин