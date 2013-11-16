(Бочкарёва) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1951
Дата смерти16.11.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1951
Рождение ребёнка
27.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.01.1986
Сын: Бочкарёв Александр Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
16.11.2013