(Бочкарёва) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бочкарёва) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1951

Дата смерти

16.11.2013

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1951

Отец: Бочкарёв Алексей Фёдорович

Мать: Бочкарёва Анна Селивестровна

Рождение ребёнка
27.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.01.1986

Сын: Бочкарёв Александр Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
16.11.2013
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