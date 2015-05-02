Плисецкая Майя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плисецкая Майя Михайловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.11.1925

Дата смерти

02.05.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1983 по 1984
Рим, Италия
Место жительства
С 1988 по 1990
Мадрид, Испания
Место жительства
Неизвестно
Мюнхен
Смерть
02.05.2015
Мюнхен, Германия
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