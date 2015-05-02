Плисецкая Майя Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.11.1925
Дата смерти02.05.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1983 по 1984
Рим, Италия
Место жительства
С 1988 по 1990
Мадрид, Испания
Место жительства
Неизвестно
Мюнхен
Смерть
02.05.2015
Мюнхен, Германия