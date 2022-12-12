Беньков Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения08.12.1879
Дата смерти16.01.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
16.01.1949
Самарканд, Узбекистан