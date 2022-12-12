Автамонова (Самотовинская) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Автамонова (Самотовинская) Мария Николаевна

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Место рождения

Калинино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Около 1956

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Самотовинский Николай

Мать: Самотовинская Надежда

Калинино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.10.1895

Муж: Автамонов Николай Максимович

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.12.1896

Дочь: Пестовская Агния Николаевна

Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1899

Дочь: Нежданова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Автамонов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Автамонов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1909

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Автамонов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1916

Дочь: Тесаловская Александра Николаевна

Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Автамонов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1956
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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