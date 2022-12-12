Автамонова (Самотовинская) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиОколо 1956
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Самотовинский Николай
Мать: Самотовинская Надежда
Бракосочетание
29.10.1895
Рождение ребёнка
31.12.1896
Дочь: Пестовская Агния Николаевна
Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович
Рождение ребёнка
01.07.1899
Дочь: Нежданова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Автамонов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Автамонов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович
Рождение ребёнка
18.10.1909
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Автамонов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович
Рождение ребёнка
11.04.1916
Дочь: Тесаловская Александра Николаевна
Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Автамонов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Автамонов Николай Максимович
Смерть
Около 1956
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область