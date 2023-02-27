(Рогозина) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогозин Павел
Отец ребёнка: Рогозин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Иван
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Рогозин Никифор
Отец ребёнка: Рогозин Иван
Смерть
Неизвестно