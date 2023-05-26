Антон (Антоний) Васильевич
Место рождения
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиПосле 04.02.1903 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1897 ст.
Жена: Стефанида Васильевна
Афанасьевская церковь 03.02.1897 Чермы крестьянин Антоний Васильевич Чермы крестьянская дочь Стефанида Васильевна по жениху Чермы запасной унтер офицер Ефимий Цветков по жениху Хворостова запасный ... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1897 ст.
Дочь: Анна Антониевна
Мать ребёнка: Стефанида Васильевна
Афанасьевская церковь 04.12.1897 Чермы Анна Антониевна Чермы отец крестьянин Антоний Васильевич мать жена Стефанида Васильевна крестьянин Георгий Васильевич крестьянская девица Анна Васильевна https... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1899 ст.
Дочь: Ефимия Антониевна
Мать ребёнка: Стефанида Васильевна
Афанасьевская церковь Рождение: Ефимия Антониевна Чермы Антоний Васильевич 1882 отец Чермы Стефанида Васильевна 1882 мать Восприемники Чермы Георгий Васильевич крестьянин Чермы Анна Константин... Показать все
Поручитель
31.01.1900 ст.
Афанасьевская церковь 31.01.1900 Чермы крестьянин Василий Константинович Байдаково крестьянская дочь Анна Федоровна по жениху Чермы крестьянин Антоний Васильевич по жениху Заклинья крестьянин Анат... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Стефанида Васильевна
Афанасьевская церковь 12.07.1901 Чермы Мария Антоновна Чермы отец отец Антон Васильевич Чермы мать мать Стефанида Васильевна Чермы крестьянин Георгий Васильевич Чермы крестьянская дочь Анна Констан... Показать все
Поручитель
21.01.1902 ст.
Афанасьевская церковь Брак 1902 21/01 Чермы Алексей Михайлович 20 Чермы Александра Филипповна 18 по невесте Задубья крестьянин Спиридон Иосифович по жениху Чермы крестьянин Анисим Филиппович по ... Показать все
Поручитель
03.02.1903 ст.
Пятницкая церковь 03.02.1903 Татьянкина крестьянин Иван Никифорович Чермы крестьянская девица Елизавета Васильевна по жениху Верхолянье крестьянин Василий Давидович по жениху Татьянкина крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1904 ст.
Дочь: Агафья Антоновна
Мать ребёнка: Стефанида Васильевна
Афанасьевская церковь 08.02.1904 Чермы Агафья Антоновна Чермы отец крестьянин Антоний Васильевич Чермы мать жена Стефанида Васильевна Чермы крестьянин Георгий Васильевич Чермы жена Мария Николае... Показать все
Рождение ребёнка
29.03.1909 ст.
Сын: Василий Антонович
Мать ребёнка: Стефанида Васильевна
Ильинская церковь, Черма 29.03.1909 Черма Василий Антонович Черма отец крестьянин Антон Васильевич мать жена Стефанида Васильевна крестьянин Георгий Васильевич жена Мария Николаевна ЦГИА СПб. ф.19 о... Показать все
Восприемник
14.06.1909 ст.
Ильинская церковь, Черма 14.06.1909 Синьковщина Сергей Михайлович Синьковщина отец крестьянин Михаил Яковлевич Синьковщина мать жена Анна Васильевна Чермы крестьянин Антон Васильевич Бакин конец же... Показать все
Смерть
После 04.02.1903 ст.