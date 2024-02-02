Воронин Алексей Георгеев
Место рожденияСерпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
Дата рождения19.05.1907
Дата смерти26.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1907
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Крещение
20.05.1907
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Воронин Иван Маркович и д. Люторецкое Воробьёва Анна Васильевна
Бракосочетание
19.04.1932
д.Чепелёво
Рождение ребёнка
02.02.1933
Мать ребёнка: Воронина Наталья Яковлевна
Чепелёво
Рождение ребёнка
22.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воронина Наталья Яковлевна
Чепелёво
Смерть
26.01.1962
д. Чепелёво
Причина смерти: Болезнь
Похороны
28.01.1962
г. Чехов