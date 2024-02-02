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Воронин Алексей Георгеев

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Место рождения

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво

Дата рождения

19.05.1907

Дата смерти

26.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1907

Отец: Воронин Георгий Марков

Мать: Воронина Александра Васильевна

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Крещение
20.05.1907
Иоанно-Милостивская церковь с. Ивановское
Восприемники: д. Чепелёво Воронин Иван Маркович и д. Люторецкое Воробьёва Анна Васильевна
Бракосочетание
19.04.1932

Жена: Воронина Наталья Яковлевна

д.Чепелёво
Рождение ребёнка
02.02.1933

Сын: Воронин Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Воронина Наталья Яковлевна

Чепелёво
Рождение ребёнка
22.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронина Наталья Яковлевна

Чепелёво
Смерть
26.01.1962
д. Чепелёво
Причина смерти: Болезнь
Похороны
28.01.1962
г. Чехов
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