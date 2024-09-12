Меньщикова Матрена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Меньщиков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Меньщиков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Меньщиков Дементий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1897