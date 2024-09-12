Меньщикова Матрена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова Матрена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньщиков Иван Петрович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Меньщиков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Меньщиков Иван Петрович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Меньщиков Дементий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После 1897

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