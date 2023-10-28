Бехлер Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бехлер Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бехлер Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бехлер Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бехлер Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бехлер Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бехлер Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Бехлер Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бехлер Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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