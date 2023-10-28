Бехлер Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бехлер Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Бехлер Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бехлер Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бехлер Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бехлер Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бехлер Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно