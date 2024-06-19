Радошнова Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радошнова Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

16.05.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радошнов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
15.05.1902 ст.

Сын: Радошнов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Радошнов Дмитрий Васильевич

Нежинка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.02.1906 ст.

Дочь: Радошнова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Радошнов Дмитрий Васильевич

Нежинка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
16.05.1911 ст.
Нежинка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Задавлена глиной Безъ папутствованія Погребена по отношенію пристава 5-го стана Орен Бургскаго уѣзда отъ 17-го мая 1911 г. за №1673мъ. ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1... Показать все

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