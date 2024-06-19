Радошнова Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти16.05.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1902 ст.
Отец ребёнка: Радошнов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
08.02.1906 ст.
Дочь: Радошнова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Радошнов Дмитрий Васильевич
Смерть
16.05.1911 ст.
Задавлена глиной Безъ папутствованія Погребена по отношенію пристава 5-го стана Орен Бургскаго уѣзда отъ 17-го мая 1911 г. за №1673мъ. ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1... Показать все