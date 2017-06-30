Воронина Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1936
Дата смерти30.06.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1936
Отец: Бычик Михаил
Мать: Зубарь Александра
Рождение ребёнка
01.01.1959
Сын: Бугаевский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бугаевский Николай
Рождение ребёнка
24.08.1960
Сын: Бугаевский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронин Петр Михайлович
Смерть
30.06.2017