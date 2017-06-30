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Воронина Антонина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1936

Дата смерти

30.06.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

1959 г.р.
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
09.07.1936

Отец: Бычик Михаил

Мать: Зубарь Александра

Рождение ребёнка
01.01.1959

Сын: Бугаевский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бугаевский Николай

Рождение ребёнка
24.08.1960

Сын: Бугаевский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин Петр Михайлович

Смерть
30.06.2017
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