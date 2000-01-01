Муругова (Подбегалина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муругова (Подбегалина) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Хвалынский район село Телековка

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хвалынский район село Телековка
Хвалынский район село Телековка
Рождение ребёнка
12.08.1939

Сын: Муругов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Муругов Василий Андреевич

пос Нефтегорск
пос Нефтегорск
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