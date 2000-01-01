Муругова (Подбегалина) Татьяна Михайловна
Место рожденияХвалынский район село Телековка
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Хвалынский район село Телековка
Хвалынский район село Телековка
Рождение ребёнка
12.08.1939
Сын: Муругов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Муругов Василий Андреевич
пос Нефтегорск
пос Нефтегорск