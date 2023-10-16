Дидинов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дидинов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1964

Сын: Дидинов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Дидинова Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
07.04.1969

Сын: Дидинов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Дидинова Любовь Григорьевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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