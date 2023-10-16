Дидинов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.07.1964
Сын: Дидинов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Дидинова Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
07.04.1969
Сын: Дидинов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Дидинова Любовь Григорьевна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
Неизвестно