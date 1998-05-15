Калинчев Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинчев Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1946

Дата смерти

15.05.1998

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1946

Отец: Калинчев Иван Иванович

Мать: Калинчева Антонина

Рождение ребёнка
31.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пос. Энергетик (Новоорский район)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.05.1998
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