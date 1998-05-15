Калинчев Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1946
Дата смерти15.05.1998
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1946
Отец: Калинчев Иван Иванович
Мать: Калинчева Антонина
Рождение ребёнка
31.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пос. Энергетик (Новоорский район)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.05.1998