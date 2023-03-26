Сергеев Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения08.02.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1992
Бракосочетание
10.10.2014
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.2015
Сын: Сергеев Евгений Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.06.2021
Сын: Сергеев Иван Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Иваново, Иваново, Ивановская область