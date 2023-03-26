Сергеев Александр Павлович 08.02.1992 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергеев Александр Павлович

Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

08.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1992

Отец: Сергеев Павел Владимирович

Мать: Сергеева (Балашова) Елена Леонидовна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
10.10.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.07.2015

Сын: Сергеев Евгений Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.06.2021

Сын: Сергеев Иван Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иваново, Иваново, Ивановская область

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