(Липинская) Нина Васильевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
МатьЛипинская (Сарапулова) Анна Осеевна1905 г.р.
ОтецЛипинский Василий Петрович1905 г.р.
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно