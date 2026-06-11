(Липинская) Нина Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Липинская) Нина Васильевна

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Мать
Липинская (Сарапулова) Анна Осеевна1905 г.р.
Отец
Липинский Василий Петрович1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Липинский Василий Петрович

Мать: Липинская (Сарапулова) Анна Осеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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