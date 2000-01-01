Устинов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1904 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Устинов ??? Иоаннович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Устинов Матвей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Тихон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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