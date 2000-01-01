Устинов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Устинов ??? Иоаннович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Тихон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно